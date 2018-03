An der amerikanescher Stad Austin ass nees eng Bomm an engem Pak fonnt ginn an explodéiert. Zwee jonk Männer si blesséiert ginn.

© AFP Archivbild

Zanter Ufank Mäerz si schonn 3 esou Explosiounen notéiert ginn. E Mann an een Teenager waren dobäi ëm d’Liewe komm. Rezent waren zwou Frae blesséiert ginn, eng dovunner schwéier.



Nach sinn d’Motiver hannert der Dot net bekannt. D’Police hält et awer fir méiglech, datt et sech ëm Haass-Verbriechen handelt, well d’Affer entweder latäinamerikanesch oder afroamerikanesch Originnen hunn.