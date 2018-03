D'Nato plënnert op Bréissel. Ronn 4.000 Mataarbechter sollen bis an dräi Méint am neie Quartier ënnerbruecht sinn, dee ronn 1,2 Milliarden Euro kascht.

© AFP

Während der Plënner-Zäit sollen d’Mataarbechter awer nach um ale Site, dee just e puer Meter ewech läit schaffe kënnen.



D’Plënneraktioun sollt u sech schonn Ufank vum leschte Joer sinn. Allerdéngs gouf et Problemer mat der Informatik an der neier Zentral zu Bréissel.