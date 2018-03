Honnerte vu Jugendlechen vu 5 Kontinenter kommen am Vatikan beieneen. Si beroden fir déi am Hierscht geplangte Bëschofssynode iwwert d'Thema Jugend.

Déi ongeféier 300 jonk Mënsche solle bis e Samschdeg en Dokument preparéieren, an dem si hir Iddien zesummefaassen. D'Versammlung vun all de Bëscheef aus der Welt am Oktober am Vatikan steet ënnert dem Motto vun de Jugendlechen, hirem Glawen an der Decisioun zu wat ze beruff sinn. Den Optakt vun der Renconter um Méindeg mécht de Poopst Franziskus héchstperséinlech an hie wëll sech och mat deene Jugendlechen ënnerhalen.