Zanter Februar leeft eng grouss Offensiv vun der syrescher Regierung op d'Rebellenhéichbuerg Ost-Ghuta. Wéi Aktivisten aus der Regioun mellen, wieren zanter deem eng 1.400 Zivilisten ëm d'Liewe komm, dorënner 280 Kanner.Viru kuerzem gouf et eng Paus vun den Attacken, déi eng Woch gedauert huet. Dëst, fir déi Krank a Verletzt aus der Stad ze bréngen. Dobäi solle 70.000 Leit aus der Regioun geflücht sinn. Antëscht ginn d'Attacken awer nees weider.Rezent si da bei enger Attack 15 Kanner an 2 Fraen ëm d'Liewe komm, déi sech am Keller vun enger Schoul virun de Bomme verstoppt hunn. Dëst op alle Fall mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Fir d'Medie sinn d'Aussoen an Zuelen, déi den Observatoire vu London aus publizéiert, bal net z'iwwerpréiwen.