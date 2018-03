Eng Spriecherin vum Verdeedegungsministère zu Seoul sot, dass d'Übunge wahrscheinlech den 1. Abrëll weider ginn, an dat an enger ähnlecher Envergure wéi dat bis elo de Fall war. Des Manöver wieren op Verdeedegung ausgeriicht, heescht et vu Seoul. D'Regierung zu Pjöngjang wier awer am Virfeld iwwert den Zäitraum an d'Zort vun den Übungen informéiert ginn. Pjöngjang hat sou Übungen bis ewell ëmmer als Provokatioun bezeechent.