Dat geet aus engem Rapport vun der Weltbank ervir. Eleng an Afrika, südlech vun der Sahara, Latäinamerika a Südasien kéinten zesummen iwwer 140 Millioune Mënsche bis 2050 hiert Doheem verléieren, bedéngt duerch Dréchent, zerstéiert Recolten, Iwwerschwemmungen an een ze héije Mieresspigel. Domat wier eng humanitär Katastroph virprogramméiert, heescht et am Rapport, dee e Méindeg den Owend publizéiert gouf.D'Experte ginn dovun aus, dass präventiv Mesuren an de weltwäite Klimaschutz d'Zuel vun de vu Klimaflüchtlingen bis zu 80% kéint reduzéieren. Des Etüd soll d'Leit wakereg rëselen, heescht et vun der Weltbank. Et hätt een net vill Zäit fir sech op dës nei Realitéit ze preparéieren, ier d'Suitte vum Klimawandel nach méi schlëmm ginn. D'Experte roden weltwäit d'CO2-Emissiounen ze reduzéieren, klimabedéngt Migratiounsfluxen anzeplangen a méi an d'Fuerschung an dësem Beräich ze investéieren.