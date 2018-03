© afp

De fréiere franséische President hätt am Wahlkampf 2007 Spende vum deemolege libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi kritt.



Wéi Le Monde schreift, géif den Nicolas Sarkozy den Ament zu Nanterre vun der Police gehéiert ginn. Et ass déi éischte Kéier, dass hien am Kader vun dëser Enquête gehéiert gëtt.



An de franséisch Medie gëtt schonn zanter Joren ëmmer nees iwwert de Verdacht geschwat, dass de fréiere franséische President illegal Spende vum libesche Regimm ugeholl hätt. Rieds geet vun 6,5 Milliounen Euro.