Wéi de Reservat vu wëllen Déieren "Ol Pejetea" en Dënschdeg matgedeelt huet, hat d'Nashorn altersbedéngte Problemer a säi Gesondheetszoustand hätt sech an der Lescht immens verschlechtert.



Domat ginn et weltwäit just nach 2 weiblech Nërdlech Breitmaulnashörner. Duerch kënstlech Befruchtung soll de Bestand awer elo geséchert ginn.

De Sudan war zesumme mat den 2 Weibercher an engem anere Männchen aus engem tschecheschen Zoo a Kenia geflu ginn. Den Nashorn-Männchen Suni war 2014 gestuerwen, domat war de Sudan dee leschte vu senger Aart, deen och an der fräier Natur gebuer gouf.