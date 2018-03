Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Déi norwegesch Justizministerin Listhaug ass no engem provokative Bäitrag op Facebook zeréckgetrueden. Domat verhënnert d'Rietspopulistin wahrscheinlech eng Regierungskris. D'Sylvi Listhaug hat sech intensiv fir méi Moyene bei Rapatriementer vu geféierleche Persounen agesat.Viru knapps zwou Wochen hat d'Listhaug also eng Foto vun engem islamistesche Kämpfer op der sozialer Internetplattform verëffentlecht. Am Text ënnert der Foto hat si de Sozialdemokraten reprochéiert, hinne wären d'Rechter vun Terroriste méi wichteg, ewéi d'Sécherheet vum Land. D'Oppositioun wollt doropshin e Mësstrauensvote géint déi 40 Joer al Ministerin.Esou e Vote hätt d'Minoritéitsregierung massiv ënner Drock gesat. Dat verhënnert d'Listhaug elo mat hirem Récktrëtt.