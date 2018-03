En Dënschdeg hu russesch Diplomate London verlooss. Mat 3 Busse sinn d'Mataarbechter aus der russescher Ambassade an der britescher Haaptstad fortgefuer.

No Vergëftung vu Skripal

Groussbritannien hat als Reaktioun op d'Vergëftung vum fréieren Duebel-Agent Sergej Skripal iwwer 23 russesch Diplomaten ausgewisen. Doropshin hat och Moskau 23 britesch Diplomaten heemgeschéckt. En Dënschdeg sinn et elo also déi russesch Concernéiert an hir Familljen, déi hir Heemrees untrieden.