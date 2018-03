An enger Schoul am US-Bundesstaat Maryland sinn en Dënschdeg Schëss gefall.

© afp

Wéi d'Schoulautoritéiten mellen, ass den Tëschefall ënner Kontroll. Et ginn awer nach keng Informatiounen iwwer e méiglechen Täter oder Blesséierter. Déi concernéiert Schoul ass den Ament ofgeséchert. Et ware vill Polizisten am Asaz.