Den neien Numm soll déi däitsch Responsabilitéit bei de Verbriechen, déi hei verbrach goufen, betounen. Dem Interims-Kulturminister Jaroslaw Sellin no, soll d'Ariichtung an Zukunft ''Staatleche Musée zu Majdanek. Commemoratioun am fréieren däitsche Konzentratiouns- a Vernichtungs-Lager'' heeschen.



Dat mellt eng polnesch Zeitung. Dës Pläng sinn Deel vum sougenannten Holocaust-Gesetz, dat a Polen zanter Mäerz en Viguer ass. Wann ee behaapt, d'polnescht Vollek wär mat-responsabel un den Naziverbriecher, da kann een am Prisong landen.