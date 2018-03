© AFP

Eng weider Explosioun gouf aus der Géigend vun Austin gemellt. Déi Kéier an engem Second-Hand-Geschäft. A béide Fäll goufen et just liicht Blesséierter. Bei FedEx gouf iwwerdeems nach e weidere Pak entdeckt, an deem e Sprengsaz dra war. E konnt mat Zäiten entschäerft ginn.



Den Donnéeë vun der Police no, koum et zanter dem Ufank vum Mount zu sechs Explosiounen. Zwou Persoune koumen ëm d'Liewen, véier goufe blesséiert. D'Police huet eegenen Aussoen no bis ewell keng Informatiounen iwwer d'Hannergrënn vun der Dot oder e Motiv. Si hunn den oder d'Täter ëffentlech opgeruff mat der Police a Kontakt ze trieden.