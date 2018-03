© AFP

Et ass déi éischt Decisioun ënnert hirem neie Chef Jerome Powell. Erwaart gëtt, dass d'Federal Reserve mat där virsiichteger Politik vun hirer Virgängerin Janet Yellen virufiert an den Taux wuel eropsetzt, awer nëmme ganz liicht. Et gëtt mat enger Hausse vun 0,25% op den Niveau tëscht 1,5 an 1,75 Prozent gerechent. De Jerome Powell gëtt e Mëttwoch seng éischt Pressekonferenz op sengem neie Posten.