No ähnlechen Initiativen an den USA an a Groussbritannien hat en Dënschdeg och d'EU-Parlament de Chef vu Facebook Mark Zuckerberg invitéiert, fir sech ze erklären. An den USA an a Groussbritannien soll jo géint Facebook enquêtéiert ginn.



De briteschen Dateschutz huet iwwerdeems eng Enquête géint d'Firma Cambridge Analytica an Optrag ginn, där hire Chef suspendéiert gouf. Déi britesch Entreprise soll Donnéeë vun iwwer 50 Millioune Facebook-User fir de Wahlkampf vum aktuellen amerikanesche President agesat hunn, dat melle britesch Medien.



Facebook hat sech an enger éischter Reaktioun schockéiert gewisen iwwert de Mëssbrauch vu sengen Donnéeën duerch déi betraffen Entreprise a Groussbritannien.