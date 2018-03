De verstuerwenen Astrophysiker Stephen Hawking soll nieft de Griewer vum Isaac Newton an Charles Darwin an der Westminster Abbey bäigesat ginn.

D'Bäisetzung soll während enger Mass am Laf vun dësem Joer sinn. Dat huet d'Kierch vu London en Dënschdeg matgedeelt. Dem Hawking seng Famill hat do virdrun annoncéiert, dass d'Trauerfeier den 31. Mäerz an der Kierch vun der Cambridge University geplangt ass, do wou hie joerzéngtelaang gefuerscht hat.







De Stephen Hawking war de 14. Mäerz am Alter vun 76 Joer gestuerwen.



