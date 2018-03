Déi Schülerinnen déi am Nordoste vum Nigeria gekidnapped gi waren, sinn nees fräi. Esou heescht et vun den zoustännegen Autoritéiten.

© AFP (Archivbild)

Et ass net gekläert, ob allen 110 Meedercher - déi tëscht 11 an 19 Joer al sinn - nees a Fräiheet sinn.

Si waren Enn Februar entfouert ginn.



Et ass dovunner auszegoen, datt d'Organisatioun Boko Haram dohannert stécht.