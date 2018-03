© AFP

Konkret geet et jo drëm, datt den Nicolas Sarkozy 2007 vum libesche Staatschef Muammar al-Gaddafi soll Sue kritt hunn, fir seng Campagne, fir franséische President ze ginn, ze finanzéieren.



De Sarkozy huet esou Uschëllegungen ëmmer refuséiert, ma en Dënschdeg an e Mëttwoch war hien dowéinst a Garde à vue. E Mëttwoch am Nomëtteg koum en nees eraus, ma duerno housch et fir hien "mis en examen".



De franséischer Zeitung Le Monde no kritt de Sarkozy virgehäit: "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" an "recel de fonds publics libyens".



Zu Nanterre an de Büro vum Office anticorruption (Oclciff) war de fréiere President en Dënschdeg vu moies bis owes verhéiert ginn. Géint Hallefnuecht ass de Verhéier dunn ënnerbrach ginn.



Gehéiert gouf och, dat awer als "suspect libre", de Brice Hortefeux, den ënnert dem Sarkozy Inneminister war. Den Hortefeux huet nach eemol ënnerstrach, datt keng Suen aus dem Ausland agesat gi wieren.



De franco-libesche Geschäftsmann Ziad Takieddine behaapt dogéint, Enn 2006, Ufank 2007 3 Wallisse mat 5 Milliounen Euro vum Gaddafi dem Nicolas Sarkozy, deemools Inneminister, a sengem Cabinetsdirekter Claude Guéant ginn ze hunn.



Aner héichrangeg Vertrieder vu Libyen soen dogéint, et wier kee Geld vum Gaddafi bei de Sarkozy gefloss.



