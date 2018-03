Op e neits hu Polizisten an den USA en Afroamerikaner erschoss. Den 22 Joer ale Mann stoung am US-Bundesstaat Kalifornien am Gaart vu senger Groussmamm. D'Beamten hate gemengt hier wier arméiert. Si hunn net manner wéi 20 mol op dee jonke Mann geschoss. Nieft senger Läich gouf dono "just" e wäissen iPhone fonnt. De Mann ass nach op der Plaz u sengen uerge Wonne verscheet. An den USA gëtt et zanter laangem eng Debatte iwwert d'Policegewalt.