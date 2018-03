Den aktuelle franséische President Emmanuel Macron war nach ni esou onbeléift an de Sondagen, wéi den Ament.

De Staatschef kënnt an enger neier Ëmfro fir RTL a La Tribune op 40 Prozent Zoustëmmung bei de Fransousen, déi eng gutt Meenung vun him hunn. Och de Premier Edouard Philippe béisst weider an. 54 Prozent vun de franséische Bierger hunn antëscht eng schlecht Meenung vum Regierungschef.