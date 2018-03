Éiert et zu där Situatioun koum, gouf och op e Policeauto geschoss an e Beamte blesséiert. Hei kéint et sech ëm den oder déi selwecht Täter handelen.

VIDEO: De Livestream vun NTV

Am Süde vu Frankräich ass den Ament eng Geiselnahm amgaangen. En arméierten Mann, dee sech zum islamesche Staat bekannt soll hunn, hätt sech zanter 11 Auer an engem Supermarché zu Trèbes no bei Carcassonne verschanzt. Wéi et vun de Medien op der Plaz heescht, kéint dobäi eng Persoun ëm d'Liewe komm sinn.

Kuerz éier d'Geiselnahm lassgaangen ass, wier eng Persoun engem Policeauto nogefuer an hätt op d’Poliziste geschoss. Ee Beamte wier dobäi blesséiert ginn. Nach ass net ganz kloer, ob et sech bei béiden Tëschefäll, déi net wäit vunenee passéiert sinn, ëm den oder déi selwecht Täter handelt.



© AFP