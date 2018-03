D'Entreprise steet ënner Verdacht, Date vu 50 Millioune Facebook-User illegal benotzt ze hunn. D'Informatioune sollen agesat gi sinn, fir dem US-President Donald Trump am Walkampf ze hëllefen.Facebook steet an der Affär hefteg an der Kritik. De Grënner Mark Zuckerberg huet erkläert, säi Konzern hätt Feeler gemaach, an datt an Zukunft Verbesserungen beim Dateschutz solle kommen.