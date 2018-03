An am Zesummenhang mam Waffegesetz, ass um Samschdeg eng gréisser Demonstratioun zu Washington geplangt.

© AFP

Et gi sech honnertdausende Participanten erwaart. Zu den Organisateuren vun der Demo gehéieren och Iwwerliewender vum Massaker an enger Schoul a Florida vu virun engem gudde Mount. Do hat en 19 Joer ale Jong 17 Mënschen erschoss.



D'Demonstratioun mam Titel "Marsch fir eist Liewen" kéint eng vun de gréissten an der jonker Geschicht vun den USA ginn.

Waffegesetz

D'US-Regierung huet iwwerdeems e Gesetz virgeluecht, dat sougenannte Bump Stocks soll verbidden. Mat dësem Dispositiv kënnen hallefautomatesch Waffe sou séier dechargéiert ginn wéi e Maschinnegewier.



Zejoert hat en Attentäter zu Las Vegas, mat Hëllef vu Bump Stocks, 58 Mënschen ëmbruecht. Den US-Justizminister Jeff Sessions huet erkläert, datt e Verbuet vun dëse Waffen e wichtege Schrëtt wier, fir Waffegewalt ze minimiséieren.