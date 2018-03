© AFP

Der fréierer Militärpilotin gëtt ënnert anerem virgeworf, mat aneren Zaldoten geplangt ze hunn, de President Poroschenko ze ermorden. D'Fra gouf e Freideg festgeholl, nodeems d'Parlament hir d'Immunitéit entzunn hat.D'Militärpilotin war 2016 international bekannt ginn, well si an der Ost-Ukrain an de Prisong koum an géint zwee, am Krichsgebitt festgeholl Russen ausgetosch gouf.