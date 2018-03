© AFP

Eleng an der Haaptstad Warschau sinn, den Autoritéiten no, 50.000 Mënschen op d'Stroosse gaangen. Grond fir de Protest ass een am Parlament debattéierte Gesetzesentworf, dee virgesäit, datt en ënnerentwéckelte Fötus net méi ofgedriwwen dierf ginn.



Demonstrantinne bekloen, datt d'Selbstbestëmmungsrecht vun de Fraen domat mat Féiss getrëppelt géing ginn. Eng Fra dierft net forcéiert ginn, en handicapéiert Kand op d'Welt ze bréngen.



Virun zwee Joer war eng Verschäerfung vum Ofdreiwungsgesetz fale gelooss ginn, no Masseprotester. Den deemolege Gesetzesentworf war nach méi restriktiv wéi den haitegen. Dee sollt och Ofdreiwungen am Fall vu Vergewaltegungen an Inzest verbidden.