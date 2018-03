D'Regierung zu Seoul huet matgedeelt, dass Nordkorea engem Treffen zougestëmmt huet. Am Grenzgebitt Panmunjom sollen dem südkoreanesche Vereenegungsministère no, béid Säiten logistesch Froen am Kader vum Sommet klären, dee fir Enn Abrëll geplangt ass.Béid Säite géifen allebéid 3 Vertrieder op dat en Donneschdeg geplangten Treffe am Vereenegungs-Pavillon op nordkoreanescher Säit schécken. Déi südkoreanesch Delegatioun gëtt vum Minister Cho Myoung Gyon geleet, déi nordkoreanesch Delegatioun vum Minister Ri Son Gwon.Enn Mee soll et jo och zu engem Treffen tëscht dem US-President Donald Trump an dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un kommen. Den Zäitpunkt wéini ee sech treffe wëll a wou, ass nach net gewosst.