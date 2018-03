E Samschdeg de Moien koum et um 08.35 Auer zu engem uergen Accident mat engem Camion tëscht Irrhausen an Daleiden.

Lëtzebuerger Air Resue am Asaz

Eng Betonnière hat aus nach net gekläerter Ursaach d'Kontroll an enger Kéier verluer an ass ëmgekippt. De Chauffer gouf blesséiert an de Rettungshelikopter gouf alarméiert.D'Streck gouf op enger Spur fir den Trafic gespaart.