D'Busser sollen an Richtung Idlib gefuer sinn. Alles an allem solle ronn siwendausend Mënschen eraus bruecht ginn. Dorop hat sech eng Islamistegrupp mat der syrescher Regierung gëeenegt. Wann d'Rebellen d'Gebitt opginn hunn, wäert zu Ost-Ghuta just nach d'Stad Duma an der Hand vu Rebelle sinn.Déi syresch Arméi hat Mëtt Februar, mat Ënnerstëtzung vu Russland, eng grouss ugeluechten Offensiv op Ost-Ghuta gestart. Antëscht hu se iwwer 90 Prozent vun der Regioun zréck eruewert.