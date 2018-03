De Carles Puigdemont huet sech a Finnland opgehalen, wou d'Police en och gesicht huet. e Samschdegnomëtten huet et allerdéngs geheescht, et wéist een net wou de katalanesche President sech géif ophalen. Wéi et schéngt ass de 55 Joer ale Mann erëm zréck an der Belsch.D'Iewescht Gericht a Spuenien huet e Samschdeg eng Procédure pénale géint de Puigdemont opgemaach wéinst Rebellioun.