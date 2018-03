De Maart soll déi decisiv Roll spillen an net méi de Staat. China wëll Reforme vum Steiersystem an vun de staatseegene Konzerner virundréiwen.



China ass jo am Handelssträit mat den USA. Den US-President Donald Trump huet ënnert anerem Stroftaxen op Stol an Aluminium aus der Volleksrepublik ugekënnegt. China wëll Friichten a Wäin aus den USA mat Stroftaxen beleeën.