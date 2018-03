Am Kader vun der sougenannter "Earth Hour" sinn e Samschdeg weltwäit d'Luuchte vu bekannte Gebailechkeeten fir eng Stonn ausgemaach ginn.

© AFP

Ugefaangen huet d'Aktioun an der australescher Metropol Sydney, wou d'Oper fir eng Stonn laang onbeliicht war. Och privat Menagen goufen opgeruff un der Aktioun deel ze huelen.



D'Aktioun vun der Ëmweltorganisatioun WWF soll op d'Bedeitung vum Klima- an Aarteschutz opmierksam maachen. Der Organisatioun no, hunn e Samschdeg 180 Länner un der Aktioun deel geholl, a ronn 7.000 bekannt Plazen oder Gebaier waren eng Stonn laang net beliicht, wat en neie Rekord ass.