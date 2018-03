Ëmmer nees koum et zu Affrontementer mat der Police. Am ganze goufe 87 Persoune blesséiert, eleng 79 zu Barcelona.Demonstranten hu mat Eeër, Fläschen an eisene Gitter op d'Beamte geheit. Dës hu mat Gummisknëppelen a Warnschëss reagéiert.De Carles Puigdemont, deen an der Belsch am Exil lieft, ass a Spuenien wéinst Rebellioun ugeklot. Him dreeë bis zu 30 Joer Prisong. E Sonndeg gouf hien Opgrond vun engem europäesche Mandat d'Arrêt bei senger Arees aus Dänemark a Schleswig-Holstein festgeholl. Hie war um Wee fir an d'Belsch. Um Méindeg soll de de fréieren katalanesche Regionalpresident engem Riichter virgefouert ginn, wou an enger éischter Phase awer just seng Identitéit iwwerpréift gëtt. Wat dono geschitt an ob hien eventuell u Spuenien ausgeliwwert gëtt, decidéiert dat iewescht Geriicht vum däitsche Bundesland an de Parquet General.Den, Hans-Joachim Grote huet d'Aarbecht vun der Police gelueft. Si hätt exemplaresch gehandelt, sou de Minister. Déi Lénk hunn d'Arrestatioun iwwerdeems als Schan bezeechent. Des Poursuite wier ganz kloer politesch motivéiert gewiescht, sou den europapolitesche Spriecher vun der Fraktioun vun déi Lénk am Bundestag. Hien huet gefuerdert, dass de Carles Puigdemont direkt nees fräi gelooss gëtt. Wéi däitsch Medie mellen, haten déi finnesch Sécherheetsautoritéiten d'Bundeskriminalamt driwwer informéiert, dass de Politiker ënnerwee Direktioun Däitschland wier. De BKA hätt doropshin d'Landeskriminalamt vu Schleswig-Holstein doriwwer an d'Bild gesat. Dem Focus no hat och de spuenesche Geheimdéngscht de Carles Puigdemont déi ganz Zäit iwwer am Viséier an hat de BKA iwwert seng Reespläng informéiert. Wéi et nach heescht, hätt dee Betraffenen eventuell wëlles an Däitschland eng Demande op Asyl ze maachen.