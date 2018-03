E Sonndeg den Owend gouf een Interview mat der Pornoactrice Stormy Daniels um Sender CBS diffuséiert, déi éischte Kéier zanterdeem d’Washington Post am Januar vun der Geschicht geschriwwen hat.



Wéi am Joer 2011 eng éischter Kéier ëffentlech iwwert hier Affär geschwat gouf, wier si op engem Parking zu Las Vegas vun engem Mann menacéiert ginn. Deen hätt hir gedreet a gemengt et wier schued fir d'Duechter, wann hir eppes géif geschéien. Den Affekot vun der Pornoactrice huet iwwert Twitter gemengt: dës Menace kéint just aus engem Camp kommen.



D'Porno-Actrice hat eegenen Aussoen no am Joer 2006 um Bord vun engem Golfturnéier zu Lake Tahoe eng sexuell Relatioun mam Donald Trump, den deemools scho mat der First Lady Milania Trump bestuet war. Dem Trump säin Affekot soll der Fra, virun de Presidentschaftswahlen 2016, 130.000 US Dollar iwwerwisen hunn, fir dass si näischt seet. D'Stephanie Clifford wëll awer elo aus dësem Deal erausklammen an ass dowéinst viru Geriicht gaangen.