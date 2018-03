No de bluddegen Attacken e Freiden am Süde vu Frankräich goufen d’Matbewunnerin esou wéi ee Frënn vum Attentäter festgeholl.

Den Attentäter Radouane Lakdim

Wéi et vun den Enquêteuren heescht, géif bei där 18 Joer aler Frëndin vum Attentäter, deen e Freideg véier Mënschen ëmbruecht hat, de Verdacht op Radikaliséierung bestoen. Si war e Freideg den Owend festgeholl ginn, dee 17 Joer ale Frënd vum Attentäter an der Nuecht op e Samschdeg.Dee 25 Joer alen Attentäter mat marokkaneschen Originnen hat en Auto geklaut an dunn an engem Supermarché zu Trèbes e puer Geisele geholl. Éier hie vun der Police erschoss gouf, hat hie véier Persounen dorënner e Polizist, ëmbruecht. Den Attentäter huet sech selwer als Zaldot vun der Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat bezeechent.