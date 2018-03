E Méindeg de Moie géint 9.35 Auer koum et am Hunsrück zu engem déidlechem Accident.

E 60 Joer alen Automobilist war mat sengem Gefier, aus bis elo nach ongekläerte Grënn, riets vun der Strooss ofkomm. Wéi hie probéiert huet d'Kontroll iwwert säi Gefier zeréckzekréien, ass hien an de Géigeverkéier geroden an ass do frontal an een zweet Gefier gerannt.Béid Chauffere sinn nach op der Plaz un hiren uerge Blessure gestuerwen. Déi 72 Joer al Bäifuererin vum zweete Gefier gouf schwéier blesséiert an gouf op Idar-Oberstein an d'Spidol gefouert.