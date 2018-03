Vill vun den Affer ware Kanner, déi an enger éischter Phas net konnten identifizéiert ginn. Eng Schoulklass aus där betraffener Provënz war zum Zäitpunkt vum Ongléck am Kino.



D'Feier war um 4. Stack vum Komplex ausgebrach an huet sech ganzer séier op enger Fläch vu ronn 1.600 Quadratmeter ausgebreet.



An där sibirescher Regioun gëllt vun en Dënschdeg un eng dräi Deeg laang Trauer, fir den Doudesaffer ze gedenken.



Um Dënschdeg de Moien hat sech iwwerraschend de russesche President Wladimir Putin op d'Onglécksplaz deplacéiert an huet Blumme virum Akafszenter néiergeluecht.



Aenzeien no hunn sech dramatesch Zeenen ofgespillt.





Wat d'Brandursaach betrëfft, zirkuléiere Rumeuren, dass de Brandschutz net respektéiert gouf. D'Enquêteuren hunn an tëscht confirméiert, dass e Sécherheetsbeamten den Alarm ausgeschalt hat, nodeems hien e Signal krut hat, dass et géif am Gebai brennen. Firwat hien dat gemaach huet, ass net gewosst.Och sollen d'Entréesdiere vum Kino zougespaart gewiescht sinn. Donieft hätte Mataarbechter vum Akafszenter d'Noutausgäng blockéiert.En defekte Kabel kéint eventuell Ausléiser vum Feier gewiescht sinn. Et ginn awer och Indicen, dass Jonker mat engem Briquet gespillt hunn a Miwwelen a Brand gestach hunn.