Eng 650 Taxie goufe mobiliséiert, sou d'Estimatioune vun Bréisseler Police. Vu 6 Auer moies un huet et um ëstleche Bréisseler Ring gestaut. Um 8 Auer war et dunn am schlëmmsten ... Ronn 3 Stonne stounge d'Leit dunn am Stau.