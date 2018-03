Dat soll hie während senger Visite en Dënschdeg zu Peking gesot hunn. Hie koum do mam chinesesche President Xi Jinping fir Gespréicher beieneen. D'Thema vun der Denukleariséierung op der koreanescher Hallefinsel kéint geléist ginn, wa Südkorea an d'USA mat guddem Wëllen op déi nordkoreanesch Efforten géife reagéieren fir eng Atmosphäre vum Fridden an der Stabilitéit ze schafen a Mesuren ergräifen fir de Fridden ëmzesetzen. Mat dëse Wieder gëtt de Kim Jong Un um Mëttwoch de Moie vu chinesesche Medien zitéiert.An tëscht gouf di iwwerraschend Visite vum nordkoreanesche Staatschef zu Peking offiziell confirméiert. Hien hat sech op Invitatioun vum chinesesche President op Peking deplacéiert. De Kim Jong Un war vun e Sonndeg bis e Mëttwoch an der chinesescher Haaptstad. Fir d'éischt koumen de Kim an de Xi Jingping fir Gespréicher an der Grousser Hal vum Vollek beieneen. Dono soll et och en offiziellen Empfang fir den nordkoreanesche Staatschef a seng Fra ginn hunn. De chinesesche President huet déi positiv Changementer op der koranescher Hallefinsel begréisst. Et war déi éischte Kéier, dass sech de Kim Jong Un an d'Ausland deplacéiert huet, zanter dass hien 2011 un d'Muecht koum. Hie soll sech och bereet erkläert hu fir net nëmme mam südkoreanesche President Moon Jae mä och mam amerikanesche President Donald Trump fir e Sommet beieneen ze kommen. En Datum gouf nach net genannt.