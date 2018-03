Internat.: Am meeschte gelies

D'Mireille Knoll gouf de leschte Freideg an hirer Wunneng ëmbruecht. De presuméierte Mäerder soll en 29 Joer ale Moslem sinn.



Eelef mol soll hien op déi al Fra agestach hunn. Secouristen haten hir Läich méi spéit an der Schlofzëmmer fonnt. An der Wunneng war Feier geluecht ginn, wouropshin Noperen d'Pompjeeë geruff haten.







D'Police hat kuerz dono zwou suspekt Persoune festgeholl, eng vun hinne gouf nees fräigelooss.



De jüddeschen Daachverband huet fir dësen Trauermarsch e Mëttwoch den Owend zu Paräis opgeruff.



