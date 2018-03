Dëst an engem Ausmooss wéi et en nach ni gouf.

Wéi et vun engem Regierungsvertrieder zu London heescht, hätt di britesch Regierung hire Partner wichteg Informatiounen zoukomme gelooss. Dat hätt dozou gefouert, dass eng Rei westlech Staaten, dorënner d'USA, eng sëlleche russesch Diplomaten ausgewisen hunn. Als Reaktioun op d'Attack mat Nervegëft op de fréiere russeschen Duebel-Agent Sergej Skripal a Groussbritannien haten Uganks der Woch iwwer 20 Länner russesch Diplomaten ausgewisen. Och d'NATO huet en Dënschdeg 7 russeschen Diplomaten hir Accreditatioun ewech geholl. Am ganze si bal 150 russesch Staatsbierger betraff, dorënner 23 a Groussbritannien.







De briteschen Ausseminister Boris Johnson huet d'Ausweisungen als en decisive Changement an de Relatioune vum Weste mat Russland bezeechent. Et géif sech em e Coup handele vun dem sech de russesche Geheimdéngscht vill Joren net wäert erhuelen, huet hien an der Zeitung "The Times" geschriwwen. Russland weist d'Virwërf fir d'Attack responsabel ze sinn, vehement zeréck.



De Sergej Skripal a seng Duechter leien iwwerdeems nach ëmmer an engem ganz kriteschen Zoustand am Spidol.





