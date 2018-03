Fir dës Zeremonie virum Dôme des Invalides zu Paräis ginn d'Famille vum Polizist Arnaud Beltrame souwéi vun deenen dräi aneren Affer erwaart.De franséische President Emmanuel Macron hält während der Trauerzeremonie eng Ried an zeechent de Polizist posthum mam Uerde vun der franséischer Légion d'honneur aus.Um 10 Auer e Mëttwoch de Moie geet de Cortège virum Panthéon fort. Dee selwechten Ament ass op all de Policebüroen am Land eng Gedenkminutt geplangt.En Islamist hat e Freideg am Süde vu Frankräich dee 44 Joer alen Arnaud Beltrame erschoss. Hien hat sech géint eng weiblech Geisel austausche gelooss.