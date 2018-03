No der Decouverte vun direkt e puer suspekte Päck a militäreschen Installatiounen an der Géigend vu Washington, gouf eng suspekt Persoun festgeholl.

Den 43 Joer ale Mann steet ënner Verdacht, d'Päck verschéckt ze hunn. Dat huet um Mëttwoch de Moien den FBI bekannt ginn.



E Méindeg ware bei CIA an a verschiddene Gebaier vum Militär an der Géigend vun der amerikanescher Haaptstad suspekt Päck fonnt ginn. No Donnéeë vum FBI wier potentiell geféierlecht Material dra gewiescht, wéi et heescht. Dee Verdächtege gouf an der Géigend vu Seattle festgeholl. D'Hannergrënn fir säi Motiv sinn nach net bekannt.