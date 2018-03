De Poopst Franziskus lancéiert e Freideg den Owend mat honnerte Gleewegen am Péitersdoum d'Feierlechkeete fir Ouschteren. Den Owend um 21.15 Auer ass den traditionelle Kräizwee am Kolosseum, wou de Poopst och eng Usprooch hält. Pilger aus aller Welt ginn och zu Jerusalem erwaart. Hei komme Vertrieder vu verschiddene Kierchen, fir Prëssessiounen op der sougenannter Via Dolorosa fir an d'Kierch vum Hellege Graf. D'Sécherheetsmesurë goufe wéinst der Terrorgefor erhéicht.



Hei fannt Dir haut de Livestream vun 21.15 Auer un.