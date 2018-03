Vun der Famill am Auto koume Mamm a Papp mam Helikopter an d'Spidol, 2 Kanner goufe mat der Ambulanz an d'Klinik gefouert.

© SteilTV

Op der B51 bei Esslingen, an Direktioun Bitburg, koum et um Mëttwoch am Nomëtteg zu enger ganz schroer Kollisioun.En Auto mat enger Famill dran an e Camion mat Lëtzebuerger Placke krute sech ze paken.D'Eltere goufe mam Rettungshelikopter an d'Klinik geflunn, d'Ambulanz huet sech ëm déi zwee Kanner am Won gekëmmert an déi op an d'Klinik bruecht.D'B51 huet mussen an Direktioun Bitburg komplett gespaart ginn.