De fréiere russeschen Duebel-Agent a seng Duechter waren den 4. Mäerz op enger Bänk fonnt ginn, si ware vu sech. Si leie weiderhin an engem ganz kriteschen Zoustand am Spidol. Groussbritannien mécht Russland fir d'Attack responsabel. Moskau weist d'Virwërf vehement zeréck. Di britesch Regierung a vill vun hiren Alliéierten hunn als Reaktioun op d'Attentat russesch Diplomaten ausgewisen.



Dëst ass e Schrëtt dee Lëtzebuerg virleefeg net envisagéiert. Dogéint war et awer e Mëttwoch d'Nouvelle, dass den Ausseminister Jean Asselborn de Lëtzebuerger Ambassadeur zu Moskau fir Gespréicher zeréck an de Grand-Duché geruff huet.



An der Suite vun der Attack mat Nervegëft op de fréiere russeschen Agent, si Groussbritannien an d'USA fest decidéiert, zesumme russesch Spionage-Reseauen an deenen zwee Länner opfléien ze loossen. D'Premierministesch Theresa May an de President Trump hätten zesummen een Zil, an zwar geheim russesch Aktivitéiten a weider Attacke mat chemesche Waffen um Territoire vu béide Länner ze verhënneren. Dat huet d'Wäisst Haus no engem Telefonsgespréich tëscht der Theresa May an dem Donald Trump bekannt ginn.