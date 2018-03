Am Mëttelpunkt vun de Preparative fir den Abrëll stinn den Zäitplang an d'Sujeten tëscht dem südkoreanesche President an dem nordkoreanesche Staatschef.

De Moon Jae wëll dee Moment déi bilateral Relatioune verbesseren an Nordkorea dozou bréngen säin Atomprogramm ofzebauen. D'Denukleariséierung wier dat wichtegst Thema, dat och bei de Preparativen am Mëttelpunkt géif stoen, sou de südkoreanesche Verdeedegungsminister. De Kim Jong Un hat no Informatioune vu chinesesche Medie während enger iwwerraschender Visite zu Peking Uganks der Woch säi Wëllen däitlech gemaach, d'Atomwaffen ze eliminéieren. No Donnéeë vu Südkorea wéilt den nordkoreanesche Staatschef spéitstens Enn Mee och mam US President Trump fir Gespréicher beienee kommen.