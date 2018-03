Wéi et vun engem pakistanesche Regierungsvertrieder heescht, géifen awer keng Detailer iwwert hir Rees public gemaach ginn, opgrond vun där delikater Situatioun.



Déi 20 Joer ale Fra soll véier Deeg an hirem Gebuertsland bleiwen a kënnt ënnert anerem mam Premierminister Abbasi beieneen.



Si koum um Donneschdeg de Moien um Fluchhafe vun Islamabad un a gouf ënner strikte Sécherheetsmesuren an en Hotel bruecht. Begleet gëtt d'Aktivistin vun hiren Elteren.



Wéinst hirem Asaz fir d'Educatioun vu Meedercher, war d'Malala Yousafzai am Oktober 2012 vun de radikalislameschen Taliban attackéiert ginn. En Arméierten hat hir am Schoulbus an de Kapp geschoss. Si gouf doropshin a Groussbritannien transferéiert, wou si medezinesch behandelt gouf an och haut nach ëmmer lieft.