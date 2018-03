Op Karfreideg ass et dann eng Mass zum Gedenken un d'Leiden an d'Stierwe vu Jesus Christi.



E Freideg den Owend ass déi traditionell Kräizwee-Zeremonie am Kollosseum zu Roum. Héichpunkt vun de Feierlechkeete fir Ouschteren ass dann e Sonndeg, wann de Chef vun der kathoulescher Kierch op der Péitersplaz de Seegen Urbi et Orbi ausdeelt.