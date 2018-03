Si sollen och Kontakt gehat hunn zum Attentäter vum Berliner Chrëschtmaart Anis Amri. Dee war jo och op der Flucht nom Attentat am Dezember 2016 a Italien gepëtzt an erschoss ginn. D’Razziae vun de Carabinieri gouf et um Donneschdeg de Moien zu Roum, zu Neapel an zu Matera.