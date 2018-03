D'Police huet bis elo 5 Läiche fonnt. No 3 Kanner gëtt nach gesicht.



D'Läiche vun deenen dräi Kanner an hiren zwou Mammen, déi allebéid 38 Joer haten, goufen an engem ofgeleeënen Beräich vun der Plage laanscht de berühmten Highway 1 fonnt.



Déi zwou Fraen aus dem US-Staat Washington, déi matenee bestuet waren, haten nach dräi aner Adoptivkanner. Et wier méiglech, dass déi dräi Kanner am Alter vun 12, 15 a 16 Joer nach liewen a sech vläicht bei Frënn ophalen. D'Police geet awer dovun aus, dass déi sechs Kanner all am Auto souzen. Iwwert d'Onglécksursaach ass nach näischt gewosst. Wéi et vun der Police heescht, wiere weder Bremsspure fonnt ginn nach Spueren, datt den Auto un d'Schleidere komm wier.







A desperate search is underway off the #Mendocino coast for 3 children missing after an SUV plunged off Highway 1, killing 5 people. https://t.co/KMDzGq1hnT pic.twitter.com/XZlTY2FMFJ — KPIX 5 (@CBSSF) March 28, 2018